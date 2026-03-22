В Татарстане есть вероятность неблагоприятного сценария половодья

В Татарстане готовятся к весеннему половодью. Прогноз — тревожный. За зиму выпало больше осадков, чем обычно. Если сработает неблагоприятный сценарий, в зону подтопления могут попасть 218 населенных пунктов в 39 муниципальных образованиях, 5 700 жилых домов и 9 социально значимых объектов. Также под угрозой — 55 участков дорог и 28 автомобильных мостов. Об этом накануне сообщили на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в республике.