В Татарстане есть вероятность неблагоприятного сценария половодья

В Татарстане готовятся к весеннему половодью. Прогноз — тревожный. За зиму выпало больше осадков, чем обычно. Если сработает неблагоприятный сценарий, в зону подтопления могут попасть 218 населенных пунктов в 39 муниципальных образованиях, 5 700 жилых домов и 9 социально значимых объектов. Также под угрозой — 55 участков дорог и 28 автомобильных мостов. Об этом накануне сообщили на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в республике.
Первый заместитель премьер-министра Рустам Нигматуллин поручил муниципалитетам быть готовыми к любому развитию событий. При неблагоприятном прогнозе районы должны перейти в режим повышенной готовности, а в случае подтоплений — незамедлительно вводить режим ЧС.
К паводку готовились заранее. В 2025 году в республике отремонтировали 30 гидротехнических сооружений, очистили и углубили русла рек на 69 участках общей протяженностью более 40 км, провели берегоукрепительные работы и многое другое. Всего на эти мероприятия потратили порядка 513 млн рублей, сообщает пресс-служба МЧС РТ.
Сейчас важно завершить все подготовительные работы до того, как вода начнет прибывать. На заседании были определены ближайшие задачи до наступления половодья.