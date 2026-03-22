Россиянин Евлоев победил в главном бою турнира UFC

Российский спортсмен Мовсар Евлоев одержал победу над британцем Лероном Мерфи в главном событии UFC Fight Night 270, проходившем в Лондоне.
Бой продолжался все пять положенных раундов, и его итог был определён раздельным решением судей. Счёт составил 48−47, 48−47 и 47−47.
Эта победа позволила Евлоеву сохранить свой непобеждённый статус: теперь в его профессиональной карьере насчитывается 20 побед в 20 боях по смешанным правилам. Он выступает на профессиональном уровне с 2014 года. Для его соперника, Лерона Мерфи, этот поединок стал первым поражением в профессиональной карьере.
Ранее, 8 декабря 2024 года на турнире UFC 310, Евлоев победил Алджамейна Стерлинга единогласным судейским решением. Все три арбитра зафиксировали в своих протоколах одинаковый счет 29:28 в пользу российского бойца.