Россиянин Евлоев победил в главном бою турнира UFC

Российский боец Мовсар Евлоев одержал победу над британцем Лероном Мерфи в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 270 в Лондоне.

Российский спортсмен Мовсар Евлоев одержал победу над британцем Лероном Мерфи в главном событии UFC Fight Night 270, проходившем в Лондоне.

Бой продолжался все пять положенных раундов, и его итог был определён раздельным решением судей. Счёт составил 48−47, 48−47 и 47−47.

Эта победа позволила Евлоеву сохранить свой непобеждённый статус: теперь в его профессиональной карьере насчитывается 20 побед в 20 боях по смешанным правилам. Он выступает на профессиональном уровне с 2014 года. Для его соперника, Лерона Мерфи, этот поединок стал первым поражением в профессиональной карьере.

Ранее, 8 декабря 2024 года на турнире UFC 310, Евлоев победил Алджамейна Стерлинга единогласным судейским решением. Все три арбитра зафиксировали в своих протоколах одинаковый счет 29:28 в пользу российского бойца.