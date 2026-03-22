Экспедиция сквозь тайгу добралась до известной отшельницы Агафьи Лыковой

Уже в первые дни стало ясно, что идти придётся почти вслепую: постоянные броды, открытая вода и бурелом заставляли менять маршрут на ходу, иногда приходилось снимать обувь и переходить ледяные реки. Из-за сложности рельефа часть снаряжения пришлось оставить. До заимки добрались только через четырнадцать дней вместо запланированных семи. Агафья встретила гостей доброжелательно, угостила напитком из моркови и бадана и пригласила в дом, подчеркнул путешественник.