Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экспедиция сквозь тайгу добралась до известной отшельницы Агафьи Лыковой

Российские путешественники на лыжах прошли по дикой тайге, преодолевая ледяные реки, мороз до минус тридцати и полное отсутствие троп, чтобы добраться до самой известной отшельницы страны — Агафьи Лыковой, рассказал участник экспедиции, кемеровский инструктор по выживанию Олег Тайга. По его словам, экспедиция заняла вдвое больше времени, чем планировалось, а часть пути участники шли на пределе сил.

«Мне сказали: за 20 лет никто зимой туда не ходил, мы сами не можем пройти», — отметил собеседник 360.ru.

Поездку заранее согласовали с заповедником и духовным наставником отшельницы. Экспедицию оформили как волонтёрскую — с обязательством помочь на месте: доставить лекарства, заготовить дрова. Команду собрали за две недели до старта, в итоге в поход отправились трое. К маршруту готовились тщательно: изучали старые топографические карты, спутниковые снимки, рассчитывали питание, максимально облегчая еду. После заброски на снегоходах путь продолжился на лыжах.

Уже в первые дни стало ясно, что идти придётся почти вслепую: постоянные броды, открытая вода и бурелом заставляли менять маршрут на ходу, иногда приходилось снимать обувь и переходить ледяные реки. Из-за сложности рельефа часть снаряжения пришлось оставить. До заимки добрались только через четырнадцать дней вместо запланированных семи. Агафья встретила гостей доброжелательно, угостила напитком из моркови и бадана и пригласила в дом, подчеркнул путешественник.

Напомним, Агафья Лыкова более 30 лет живёт одна в глухой тайге в Хакасии. Она последняя из рода Лыковых. Её отец перевёз старообрядческую семью подальше от цивилизации ещё в 30-е годы прошлого века. После смерти всех родственников отшельница вынуждена одна справляться с природными катаклизмами и бытовыми трудностями. Глава Русской старообрядческой православной церкви, митрополит Корнилий считает её примером святости.

