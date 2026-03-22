«Это просто психологический фастфуд»: врач-психотерапевт — о популярности мистических программ и прогнозов астрологов

— Об образованных людях есть поговорка: «чем круче джип, тем дальше идти за трактором». Наш мозг «прошит» искать закономерности там, где их нет. Это называется апофения. Чем больше знаний у человека, тем более изощрённо он может объяснить случайное совпадение. Так его мозг защищается от отсутствия смысла. К тому же высокий уровень образования в одной или даже нескольких областях не гарантирует наличие критического мышления в других вопросах. Когда я был начинающим психотерапевтом, то часто удивлялся такому несоответствию. Ну как так? На приеме знаменитость с двумя высшими образованиями и убеждением, что «План Даллеса» — это не цитаты из романа «Вечный зов», а реальная зловредность. Но пример Лайнуса Полинга эти удивления прекратил. Это когда я прочитал, что дважды Нобелевский лауреат нес забористую чушь о сверхэффектах витамина С. К тому же знания часто — не об эмоциях. Наука дает сухие ответы. А магия предлагает, например, ощущения надежды и избранности, — комментирует Олег Горбунов. — Конечно, не все образованные люди забанены от критического мышления по поводу того, что не область их знаний. Но их немало.