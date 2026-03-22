В Воронежской области синоптики обещают сухую погоду с дневным прогревом до +12°C

Воронежская область на несколько дней окажется под влиянием обширного антициклона, который обеспечит сухую и умеренно солнечную погоду. С 22 по 24 марта жителей области ожидают прохладные ночи с отрицательными температурами, которые будут сменяться комфортными и теплыми днями. Об этом свидетельствует ежедневный бюллетень погоды регионального гидрометцентра.
До 18:00 22 марта небо затянет переменная облачность, но существенных осадков не ожидается. Местами по области возможен туман. Температурный фон останется контрастным: если ночью столбики термометров в регионе могут опуститься до −5°C, то днем воздух прогреется до +10°C. В самом Воронеже будет чуть теплее — около 0…-2°C ночью и до +8°C в разгар дня при северо-восточном ветре со скоростью 5−10 м/с.
В начале следующей недели, 23 и 24 марта, тенденция к потеплению усилится. Ветер сменит направление на восточное и немного стихнет до 4−9 м/с. К среде дневные показатели по области достигнут отметки +12°C, а в столице Черноземья воздух прогреется до +10°C. Ночные заморозки станут менее выраженными, и в городе температура зафиксируется около нулевой отметки.