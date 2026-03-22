Кормление голубей грозит штрафом до 5 тысяч рублей: подробнее

Россиянам за кормление голубей у дома может грозить штраф до 3 тысяч рублей. Об этом заявила юрист, член Союза юристов-блогеров при МГЮА Ольга Ошкина. Ее слова приводит РИА Новости.
Как отметила юрист, массовое скопление птиц способно нарушать санитарные нормы. Это создает риски распространения инфекций, загрязняет территорию и привлекает грызунов. Кроме того, голуби портят имущество — от автомобилей до детских площадок.
«По статье 8.2 КоАП РФ “Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды” неубранный корм может считаться несанкционированным размещением отходов потребления, за что для гражданам грозит штраф до 3 тысяч рублей, а при повторном нарушении — до 5 тысяч рублей», — предупредила Ошкина.
Она добавила, что субъекты РФ могут вводить дополнительные ограничения. Поэтому в случае повреждения имущества ответственность может наступать уже по региональным нормам.
Немногим ранее россиян предупреждали о штрафах за устройство огородов во дворах многоквартирных домов без согласия жильцов. Как пояснял преподаватель МГЮА Георгий Пачулия, такие действия могут нарушать права собственников и повлечь ответственность. В том числе штрафы от 5 тысяч рублей.