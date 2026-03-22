В Волгоградской области отменили восьмичасовую беспилотную опасность

Утром в воскресенье, 22 марта, жители и гости Волгоградской области получили сообщения о снятии беспилотной опасности. Режим действовал около 8 часов, в течение всей ночи жителям рекомендовали оставаться в зданиях и укрытиях, находиться подальше от окон. В районах области фиксировали приближающиеся БПЛА, но атаки на наш регион не было.
По данным Минобороны, в течение ночи в российских регионах сбили 25 беспилотников, в том числе в соседних с нами Ростовской и Воронежской областях. Волгоградский аэропорт ночью не закрывали.
