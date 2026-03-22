Ввозимые в Казахстан предметы религиозного назначения хотят освободить от НДС

Астана. 22 марта. КазТАГ — Ввозимые в Казахстан предметы религиозного назначения хотят освободить от налога на добавленную стоимость (НДС), передает корреспондент агентства.

Источник: pixabay.com

«Внесение изменения в действующее постановление правительства Республики Казахстан в связи с исключением нормы по уплате налога на добавленную стоимость на ввозимые предметы религиозного назначения», — говорится в описании проекта поправок в постановление правительства «Об утверждении перечня предметов религиозного назначения, ввозимых религиозными объединениями, зарегистрированными в Республике Казахстан, которые освобождаются от налога на добавленную стоимость, и критериев его формирования».

Согласно документу, проект направлен на налоговые льготы для целевой группы населения и поддержку духовной жизни общества.