Два водителя погибли в лобовом ДТП в Дальнеконстантиновском районе

Трагедия разыгралась днем 21 марта на 42-м километре трассы «Кстово — Дальнее Константиново». По предварительным данным, водитель «Шевроле Нива» 1971 года рождения выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Сузуки Гранд Витара» под управлением мужчины 1964 года рождения. В результате оба водителя получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте. Пассажирка «Сузуки», женщина 56 лет, с тяжелыми травмами была доставлена в больницу.