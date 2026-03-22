Журналист из США отправился на СВО после смерти командира отряда «Родня»

Журналист и правозащитник, член Компартии США Кристофер Хелали подписал контракт и отправится в зону СВО. Об этом он рассказал после прощания с командиром отряда «Родня» Евгением Николаевым с позывным Гайдук, погибшим при выполнении боевых задач.

Источник: Life.ru

«Да, я подписал контракт. Я подписал его с Евгением, так что он был моим командиром. Мне не выпал шанс сражаться под его началом, но я бы пошёл с ним хоть куда», — сказал Хелали ТАСС.

Американец отметил, что Николаев был тем, кто боролся за лучший мир. Журналист назвал Гайдука выдающимся, образованным человеком, который сделал выдающуюся карьеру. Погибший относился к Хелали как к брату.

Николаев, погибший 10 марта, спасая раненого бойца, находился в зоне СВО с самого начала. В его отряде служили добровольцы разных национальностей. Прощание с ним прошло 20 марта в Москве.

Ранее Life.ru рассказывал, как студент из Африки подписал контракт с Минобороны России и отправился в зону специальной военной операции. Модест закончил африканскую школу и переехал в Саратов для учёбы, однако в 25 лет решил пойти служить в армию.

Важнейшие новости с фронта, сообщения военных корреспондентов и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
