В Новосибирской области ускоренно внедряют ИИ

Новосибирская область продолжит масштабную цифровую трансформацию. Планы на 2026 год обсудили на заседании Совета по цифровому развитию под руководством первого заместителя губернатора Юрия Петухова.
Как сообщили в региональном Минцифры, ключевые направления работы включают внедрение искусственного интеллекта, совершенствование государственных услуг, импортозамещение в сфере IT, укрепление кибербезопасности.
Новосибирская область занимает шестое место в рейтинге цифровой зрелости среди субъектов РФ. Особое внимание власти уделяют поддержке удалённых населённых пунктов и повышению качества жизни граждан за счёт цифровых решений.
Муниципальная программа цифровой трансформации продлена до 2028 года. Она охватывает сразу несколько направлений: развитие связи, расширение спектра электронных услуг и цифровизацию транспортной инфраструктуры в сельской местности.
В 2026 году в регионе продолжат активно развивать IT‑отрасль, внедрять технологии искусственного интеллекта, устранять цифровое неравенство и создавать новые онлайн‑сервисы для жителей.