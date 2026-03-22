Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области ускоренно внедряют ИИ

Как это происходит.

Источник: istockphoto.com

Новосибирская область продолжит масштабную цифровую трансформацию. Планы на 2026 год обсудили на заседании Совета по цифровому развитию под руководством первого заместителя губернатора Юрия Петухова.

Как сообщили в региональном Минцифры, ключевые направления работы включают внедрение искусственного интеллекта, совершенствование государственных услуг, импортозамещение в сфере IT, укрепление кибербезопасности.

Новосибирская область занимает шестое место в рейтинге цифровой зрелости среди субъектов РФ. Особое внимание власти уделяют поддержке удалённых населённых пунктов и повышению качества жизни граждан за счёт цифровых решений.

Муниципальная программа цифровой трансформации продлена до 2028 года. Она охватывает сразу несколько направлений: развитие связи, расширение спектра электронных услуг и цифровизацию транспортной инфраструктуры в сельской местности.

В 2026 году в регионе продолжат активно развивать IT‑отрасль, внедрять технологии искусственного интеллекта, устранять цифровое неравенство и создавать новые онлайн‑сервисы для жителей.