Даже без работы: почему отдых не помогает восстановиться

Как пишут в канале московской психиатрической клинической больницы № 1 им. Н. А. Алексеева, отдых — это не просто отсутствие дел, а состояние психики, при котором снижается напряжение и восстанавливается нервная система. Если сохраняются тревога, чувство вины или внутренний диалог, человек остается в режиме активности даже без работы.