Франция выбыла из топ-3 крупнейших европейских поставщиков вина в Россию

Согласно данным Евростата, которые проанализировало РИА Новости, закупки вина из Франции российскими компаниями в начале года составили 2,2 миллиона евро — это в 2,3 раза меньше, чем в декабре 2025-го (5 миллионов евро).
Такой объем импорта стал минимальным за последние семь месяцев. В итоге доля Франции в поставках вина из ЕС в Россию сократилась до 6,4%, и страна заняла лишь шестую строчку рейтинга.
На первом месте по прежнему Италия (37,5% поставок), за ней следуют Латвия (18,6%), Польша (15,2%), Португалия (7,6%) и Испания (6,7%). В целом импорт вина из Евросоюза в январе упал до 33,9 миллиона евро (против 41,6 миллиона месяцем ранее) — минимума за 10 месяцев.
Ранее KP.RU писал, что в 2025 году импорт водки в Россию вырос на 17,2%, достигнув 19,6 млн. Крупнейшими поставщиками стали Латвия (11,8 млн) и Казахстан (4,2 млн), а также Литва, Армения и Дания. Кроме того, экспорт в Россию возобновили сразу пять стран Евросоюза — Дания, Чехия, Австрия, Болгария и Эстония, причем некоторые из них не поставляли водку в страну от одного до четырех лет.