Франция выбыла из топ-3 крупнейших европейских поставщиков вина в Россию

Ранее KP.RU писал, что в 2025 году импорт водки в Россию вырос на 17,2%, достигнув 19,6 млн. Крупнейшими поставщиками стали Латвия (11,8 млн) и Казахстан (4,2 млн), а также Литва, Армения и Дания. Кроме того, экспорт в Россию возобновили сразу пять стран Евросоюза — Дания, Чехия, Австрия, Болгария и Эстония, причем некоторые из них не поставляли водку в страну от одного до четырех лет.