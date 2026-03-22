В Хабаровске завершили ремонт тепломагистрали в трех районах города

Энергетики начали заполнять систему после аварии на ТМ-32 в Хабаровске.

Источник: Комсомольская правда

Аварийно-восстановительные работы на тепломагистрали ТМ-32 в зоне Хабаровской ТЭЦ-3 официально завершены. Специалисты уже приступили к заполнению системы теплоносителем. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Как сообщили в министерстве энергетики края, бригады АО «ДГК» устранили повреждение в полном объеме. Теперь начинается поэтапное возвращение горячей воды и отопления в дома жителей Железнодорожного, Кировского и Центрального районов. Подача ресурса будет возобновляться по мере достижения теплоносителем нормативных параметров.

Процесс заполнения системы и подключения потребителей находится на личном контроле министра энергетики региона. Энергетики прикладывают все усилия, чтобы тепло вернулось в квартиры хабаровчан в кратчайшие сроки.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru