Лукашенко обратился к работникам, оказывающих услуги белорусам каждый день

Лукашенко поздравил с профессиональным праздником работников ЖКХ и бытуслуг.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил многотысячный коллектив работников системы бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Александр Лукашенко в поздравлении отметил, что чистота, комфорт и безопасность среды обитания, доступность и разнообразие услуг важны как для горожанина, так и для сельчанина.

Что касается системы ЖКХ, то, по словам главы государства, ее сотрудникам удалось достичь положительных изменений в озеленении, благоустройстве дворов и улиц, проведении капремонтов.

Отдельно Александр Лукашенко поблагодарил ветеранов отрасли, чьи усилия создали основу для сегодняшних достижений, а нынешним сотрудникам пожелал воплощения смелых планов по совершенствованию отрасли и повышению качества услуг.

Кстати, в последние годы, по числу занятых, бытовое обслуживание обогнало ЖКХ. По данным МАРТ 2025 года, в отрасли оказания услуг заняты около 140 тысяч человек (в 2020 году было около 120 тысяч), тогда как в системе ЖКХ работают около 110 тысяч работников.

Кстати, проезд в Минске на наземном транспорте и метро дорожает сразу на 15 копеек.

А еще синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в Беларуси на неделе с 23 по 29 марта: «Весна в этом году идет с опережением графика примерно на месяц».

