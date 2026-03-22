Лукашенко обратился к работникам, оказывающих услуги белорусам каждый день

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил многотысячный коллектив работников системы бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Александр Лукашенко в поздравлении отметил, что чистота, комфорт и безопасность среды обитания, доступность и разнообразие услуг важны как для горожанина, так и для сельчанина.
Что касается системы ЖКХ, то, по словам главы государства, ее сотрудникам удалось достичь положительных изменений в озеленении, благоустройстве дворов и улиц, проведении капремонтов.
Отдельно Александр Лукашенко поблагодарил ветеранов отрасли, чьи усилия создали основу для сегодняшних достижений, а нынешним сотрудникам пожелал воплощения смелых планов по совершенствованию отрасли и повышению качества услуг.
Кстати, в последние годы, по числу занятых, бытовое обслуживание обогнало ЖКХ. По данным МАРТ 2025 года, в отрасли оказания услуг заняты около 140 тысяч человек (в 2020 году было около 120 тысяч), тогда как в системе ЖКХ работают около 110 тысяч работников.
