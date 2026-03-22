«Ничего не теряете»: Кто может стать донором костного мозга и почему это безопасно

Донором может стать любой здоровый человек. Процедура включения в регистр дорогостоящая: у человека берут стволовые клетки, изучают их, и затем вносят данные под конкретную характеристику организма. Поэтому донору запрещено употреблять алкоголь и другие вещества. Бояться не стоит, поскольку костный мозг после процедуры полностью восстанавливается.
«Вы ничего не теряете, когда отдаёте свой костный мозг. Если доноры печени, почки и других теряют свой орган, то здесь — нет. Здесь полностью восстанавливается костный мозг, и донорам от этого не будет хуже никаким образом», — заключил собеседник 360.ru.
Напомним, в 2026 году почётные доноры России получат значительные выплаты от правительства. Речь идёт о финансировании ежегодных денежных поощрений для граждан, имеющих соответствующий статус. Финансирование этих мер социальной поддержки составит почти 12,5 миллиарда рублей.
