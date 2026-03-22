Стали известны лауреаты областного театрального фестиваля «Премьеры сезона»

«За исполнительское мастерство» призы фестиваля получили представители разных театров. Надежда Павлова была отмечена за виртуозное исполнение всех главных женских партий в опере Оффенбаха «Сказки Гофмана» Нижегородского театра оперы и балета. Игорь Авров и Анастасия Желнина — за роли Обломова и Ольги Ильинской в спектакле «Обломов» в Нижегородском ТЮЗе. Татьяна Нестерова — за роль Софьи Павловны в спектакле «Доля Ангелов» Арзамасского театра драмы. Константин Фирстов — за роль Калафа в спектакле «Турандот» Джержинского театра кукол, Александра Трушкина — за роль Раневской в спектакле «Вишнёвый сад» в Театре Вера и Олег Шапков за исполнение роли Осипа в спектакле «Ревизор» Нижегородского театра драмы.