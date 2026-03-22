Стали известны лауреаты областного театрального фестиваля «Премьеры сезона»

Итоги областного театрального фестиваля «Премьеры сезона» подвели на конференции в Нижегородском доме актёра. В фестивальной программе этого года было 13 премьерных спектаклей, созданных профессиональными театральными коллективами Нижегородской области и студентами выпускного курса Нижегородского театрального училища.
Экспертную оценку постановкам дали театральный критик, редактор журнала «Страстной бульвар, 10» Елена Глебова и театральные критики Сергей Козлов и Ольга Кораблина.
По итогам фестиваля «Лучшим спектаклем» стала постановка «Три сестры» Саровского театра драмы, а «Лучшим ансамблем» стали Денис Мартынов, Артём Баранов, Иван Никулин, Денис Борисов и Мария Евстигнеева за спектакль «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Дзержинского театра драмы.
Определило жюри и победителей в других традиционных номинациях фестиваля.
«Лучшее музыкальное оформление спектакля» — Венедикт Пеунов, аранжировщик спектакля «Собака на сене» Нижегородского камерного музыкального театра. Музыка Геннадия Гладкова в этой постановке звучит в исполнении Нижегородского русского народного оркестра.
«Лучшее художественное оформление спектакля» — Сергей Зильберлейб, художник-постановщик недавней премьеры Нижегородского театра кукол — спектакля «Волшебник Изумрудного города».
«Лучший режиссёр» -Мария Шиманская — режиссёр спектакля «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Дзержинского театра драмы и Андрей Ярлыков — режиссёр спектакля «Дети солнца» в Нижегородском театральном училище.
«Лучший дуэт» — Даниил Комаров за роль Тузенбаха и Кирилл Морозов за роль Солёного в спектакле «Три сестры» В Саровском театре драмы.
«За исполнительское мастерство» призы фестиваля получили представители разных театров. Надежда Павлова была отмечена за виртуозное исполнение всех главных женских партий в опере Оффенбаха «Сказки Гофмана» Нижегородского театра оперы и балета. Игорь Авров и Анастасия Желнина — за роли Обломова и Ольги Ильинской в спектакле «Обломов» в Нижегородском ТЮЗе. Татьяна Нестерова — за роль Софьи Павловны в спектакле «Доля Ангелов» Арзамасского театра драмы. Константин Фирстов — за роль Калафа в спектакле «Турандот» Джержинского театра кукол, Александра Трушкина — за роль Раневской в спектакле «Вишнёвый сад» в Театре Вера и Олег Шапков за исполнение роли Осипа в спектакле «Ревизор» Нижегородского театра драмы.
В итоге большинство наград фестиваля в этом году уехали в область. Председатель нижегородского отделения Союза театральных деятелей России Сергей Кабайло прокомментировал итоги фестиваля.
«Не первый год по итогам фестиваля мы убеждаемся: муниципальные театры, находящиеся за пределами областного центра, прежде всего Саровский драматический театр и Дзержинский театр драмы, развиваются ярко, смело и творчески убедительно. И это, как мне кажется, серьёзный “звоночек” для театральных коллективов Нижнего Новгорода», — отметил Сергей Кабайло.
Согласны с ним и члены жюри, высоко оценившие работу театров в городах Нижегородской области.
16+