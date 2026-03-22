Москвичей в воскресенье ожидает погода «миллион на миллион»

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Малооблачная погода без осадков, «миллион на миллион», ожидает москвичей в воскресенье, температура поднимется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Сегодня погодные условия будут определяться влиянием антициклона, поэтому в столице нашей Родины погода будет стоять “миллион на миллион”: малооблачно, ясно, естественно, никаких осадков. Ветер переменный, слабый. И температура воздуха — плюс 11 — плюс 13 градусов», — рассказал агентству Тишковец.
Синоптик уточнил, что такой температурной фон аномально высокий, как минимум на восемь-десять градусов выше положенной в этом время климатической нормы.
«При этом атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 миллиметра ртутного столба», — добавил Тишковец.