Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москвичей в воскресенье ожидает погода «миллион на миллион»

Тишковец: в Москве ожидается малооблачная погода и до 13 градусов тепла.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Малооблачная погода без осадков, «миллион на миллион», ожидает москвичей в воскресенье, температура поднимется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня погодные условия будут определяться влиянием антициклона, поэтому в столице нашей Родины погода будет стоять “миллион на миллион”: малооблачно, ясно, естественно, никаких осадков. Ветер переменный, слабый. И температура воздуха — плюс 11 — плюс 13 градусов», — рассказал агентству Тишковец.

Синоптик уточнил, что такой температурной фон аномально высокий, как минимум на восемь-десять градусов выше положенной в этом время климатической нормы.

«При этом атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 миллиметра ртутного столба», — добавил Тишковец.