Красноярцам рассказали о пользе гранатового сока

В Роспотребнадзоре по Красноярскому краю рассказали, чем полезен гранатовый сок и как его правильно выбирать. Оказывается, пользы в нем не меньше, чем в самих плодах граната.
Так, в этом соке много природных антиоксидантов — флавоноидов, а также витамины С, Р, В6 и В12. Витаминный коктейль укрепляет иммунитет, сосуды и нервную систему, улучшает состояние кожи. В напитке есть калий для сердца, магний для нервов, железо для профилактики анемии и медь для усвоения железа.
Гранатовый сок особенно полезен в период восстановления после болезней или операций, пожилым людям, а также при низком гемоглобине. В этом случае его советуют разбавлять водой в соотношении 1:2.
Не всем гранатовый сок приносит только пользу: при гастрите с повышенной кислотностью, язве желудка и склонности к запорам напиток может ухудшить ситуацию. Кроме того, гранатовый сок не стоит пить маленьким детям.
При покупке специалисты рекомендуют выбирать напиток в стеклянной таре — так можно оценить его цвет.