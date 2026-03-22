В Волгограде излучение от Солнца вызовет сбои в телевещании

А жители Иловли и Палласовки останутся без радио и телевидения из-за профилактических работ. В Иловле они пройдут 26 марта с 10.00 до 16.00, в Палласовке — 25 марта в эти же часы. Жители на некоторое время потеряют доступ к цифровому телевидению, радиостанциям «Авторадио», «Радио России», «Новая волна».