Грязь, инфекции и грызуны: Россиян предупредили об ответственности за кормление голубей

По её словам, массовое скопление птиц создаёт риски распространения инфекций, загрязнения территорий и привлечения грызунов. Кроме того, голуби портят краску автомобилей, скамейки и детские площадки. В целом, скопление птиц может нарушать СанПиН.
«По статье 8.2 КоАП РФ “Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды” неубранный корм может считаться несанкционированным размещением отходов потребления, за что для гражданам грозит штраф до трёх тысяч рублей, а при повторном нарушении — до пяти тысяч рублей», — предупредила юрист.
Ошкина добавила, что региональные и местные власти вправе устанавливать дополнительные ограничения. В случае систематических нарушений, создающих угрозу санитарному состоянию, юрист рекомендует обращаться в управляющую организацию, Роспотребнадзор или полицию.
