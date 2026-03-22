Грязь, инфекции и грызуны: Россиян предупредили об ответственности за кормление голубей

Ранее сообщалось, что возможное введение запрета на фастфуд для россиян младше 21 года не только бесполезно, но и откровенно вредно. Об этом Life.ru рассказал преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета «Синергия» Антон Палюлин. По его словам, понятия «фастфуд» в российском законодательстве не существует. Такой запрет противоречит Гражданскому кодексу РФ, согласно которому совершеннолетие наступает в 18 лет, и ограничивать права молодёжи без веских оснований нельзя.