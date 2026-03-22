«Очень похож»: бывшая жена Паши Техника показала памятник рэперу

Памятник рэперу Паше Технику готов. Его бывшая жена Ева Карицкая сообщила, что определилась с вариантом и показала видео с монументом. Рэпер ушел из жизни почти год назад в 40 лет, оставив шестилетнего сына Ивана, которого воспитывает Карицкая.
На представленном видео видно, что памятник выполнен в полный рост: Паша Техник стоит прямо, скрестив руки, в одной из которых держит микрофон, а на нем одежда любимых брендов, отметила Карицкая.
Она добавила в своем Telegram-канале, что монумент «вживую очень похож» на артиста. Поклонники поддержали выбор матери его сына и оценили реалистичность скульптуры.
Женщина ранее обращалась к нескольким скульпторам, но не была довольна макетами, так как, по ее словам, изображения не имели сходства с артистом. Она долго подбирала вариант, который отражал бы его образ.
Музыкант скончался 4 апреля 2025 года — об этом сообщили его близкие. Однако фигура рэпера до сих пор привлекает к себе внимание. Так, в августе на Николо-Архангельском кладбище возле могилы Ивлева поклонники начали оставлять странные артефакты.