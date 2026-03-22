Подмосковные конькобежцы завоевали 6 медалей на первенстве России

Соревнования прошли в столице России с 9 по 13 марта. Все награды в копилку Подмосковья принесли спортсмены из Коломны. Так, среди юниорок на дистанции 500 метров победила Ксения Сиразева из областного центра олимпийских видов спорта в Коломне. Ей же досталась бронзовая медаль по итогам гонки на 1000 метров. В соревнованиях юниоров Савелий Пронин трижды стал серебряным призером на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров. Бронзу в командном спринте на три круга получили Ксения Сиразева, Мария Логинова и Арина Денисова.