Подмосковные конькобежцы завоевали 6 медалей на первенстве России

Все эти награды принесли спортсмены из Коломны.

Источник: Национальные проекты России

Атлеты из Московской области взяли 6 наград на первенстве России по конькобежному спорту, сообщили в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта. Турнир был организован в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России».

Соревнования прошли в столице России с 9 по 13 марта. Все награды в копилку Подмосковья принесли спортсмены из Коломны. Так, среди юниорок на дистанции 500 метров победила Ксения Сиразева из областного центра олимпийских видов спорта в Коломне. Ей же досталась бронзовая медаль по итогам гонки на 1000 метров. В соревнованиях юниоров Савелий Пронин трижды стал серебряным призером на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров. Бронзу в командном спринте на три круга получили Ксения Сиразева, Мария Логинова и Арина Денисова.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.