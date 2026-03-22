Нижегородцы оставили в кафе и ресторанах 53 млрд рублей в 2025 год

В Нижнем Новгороде кафе и рестораны давно стали чем-то большим, чем просто место для еды. Сюда идут на свидания, празднуют дни рождения, пробуют необычные блюда, которые дома не приготовишь, или просто сбегают от рабочих будней за чашкой кофе И судя по цифрам, нижегородцы это ценят.
За 2025 год они оставили в кафе, ресторанах, кофейнях и точках быстрого питания 53 миллиарда рублей. Это на 0,9% больше, чем годом ранее. Такие данные привели в пресс-службе Нижегородстата.
Напомним, в Нижнем Новгороде за год открылись более 60 новых заведений общепита. Всего же в городе работают около 1500 точек общепита с суммарной вместимостью более 93 тысяч человек.