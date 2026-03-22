Набережную и Парамоновские склады в Ростове намерены привести в порядок

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь вместе с главой города Александром Скрябиным осмотрели сквер на проспекте Буденновском и территорию до Богатяновского спуска. Об этом в соцсетях рассказал глава региона.
На обновление сквера на Буденновском в рамках федерального проекта вложили 25 млн рублей. На выделенные средства установили скамейки, фонари с вечерней подсветкой и детскую площадку с качелями. На средства города привели в порядок фонтан, его должны запустить к 1 мая.
Теперь предстоит реконструкция переходного моста к вокзалу. Речной вокзал также обновят, к 9 мая собственник намерен провести фасадные работы и добавить подсветку. Также в октябре 2026 года начнется ремонт фасадов гостиницы «Якорь» — объекта культурного наследия. Что касается Казанской лестницы, то ее хотят украсить подсветкой.
— Особое внимание уделили набережной Дона. Протяженность причальной стенки больше 2,4 тысячи погонных метров, 80% требует капремонта. Ищем федеральное финансирование, — рассказал в Юрий Слюсарь.
Еще одной точкой маршрута стали Парамоновские склады.
— Состояние объекта плачевное, фундаменты частично находятся в воде, а склон, пропитанный родниками, нестабилен — при этом сами постройки фактически выполняют роль опоры. Сложность в том, что земля вокруг — федеральная собственность, а фасады складов — объекты культурного наследия, — отметил Юрий Слюсарь.
Губернатор поручил создать рабочую группу с участием общественности для сохранения объекта. Также власти планируют обратиться в Росимущество по поводу работ по укреплению склона с сохранением исторического облика фасадов построек. Предполагается, что эта часть набережной должна иметь единый архитектурный стиль.
Осмотр провели до Богатяновского спуска. Напомним, обновление этого объекта должны завершить в ноябре.
