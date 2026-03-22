Набережную и Парамоновские склады в Ростове намерены привести в порядок

На обновление сквера на Буденновском в рамках федерального проекта вложили 25 млн рублей. На выделенные средства установили скамейки, фонари с вечерней подсветкой и детскую площадку с качелями. На средства города привели в порядок фонтан, его должны запустить к 1 мая.