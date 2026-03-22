В США паникуют из-за кризиса в НАТО: Трамп не хочет слушать европейцев

По его оценке, Вашингтон начал военные действия на Ближнем Востоке без консультаций с союзниками. И это подрывает доверие внутри альянса, а также снижает готовность партнеров поддерживать США.
«Начали военные операции без консультации с нашими союзниками. Несмотря на то, что ясно тогда было, что последствия будут огромные для них. Поэтому они сейчас не сильно поддерживают позицию США», — заявил Грэм.
Он подчеркнул, что пока говорить о полном кризисе рано. Однако, если подобная линия сохранится в течение ближайших месяцев, ситуация может резко обостриться. Так, союзники уже демонстрируют сдержанную реакцию на действия США. В том числе на фоне прежних заявлений Трампа — от позиции по Украине до обсуждений вокруг Гренландии.
Напомним, ранее Трамп неоднократно критиковал НАТО. В том числе за бездействие в Ормузском проливе. Он заявлял, что авторитет альянса «сильно пошатнулся», поскольку страны блока не участвуют в обеспечении безопасности ключевых маршрутов поставок энергоресурсов.