В США паникуют из-за кризиса в НАТО: Трамп не хочет слушать европейцев

Ученый Грэм: нежелание Трампа считаться с союзниками грозит НАТО кризисом.

Источник: Комсомольская правда

Политика президента США Дональда Трампа может привести НАТО к кризису. Об этом заявил заслуженный научный сотрудник Совета по международным отношениям США Том Грэм, его слова приводит ИС «Вести».

По его оценке, Вашингтон начал военные действия на Ближнем Востоке без консультаций с союзниками. И это подрывает доверие внутри альянса, а также снижает готовность партнеров поддерживать США.

«Начали военные операции без консультации с нашими союзниками. Несмотря на то, что ясно тогда было, что последствия будут огромные для них. Поэтому они сейчас не сильно поддерживают позицию США», — заявил Грэм.

Он подчеркнул, что пока говорить о полном кризисе рано. Однако, если подобная линия сохранится в течение ближайших месяцев, ситуация может резко обостриться. Так, союзники уже демонстрируют сдержанную реакцию на действия США. В том числе на фоне прежних заявлений Трампа — от позиции по Украине до обсуждений вокруг Гренландии.

Напомним, ранее Трамп неоднократно критиковал НАТО. В том числе за бездействие в Ормузском проливе. Он заявлял, что авторитет альянса «сильно пошатнулся», поскольку страны блока не участвуют в обеспечении безопасности ключевых маршрутов поставок энергоресурсов.

