Волгоградка поделилась снимком «снежных ангелов» и фото их автора

Необычный отпечаток на снегу, похожий на «снежного ангела», биолог и фотограф дикой природы Алина Урусова запечатлела минувшей зимой. А позже поделилась в канале «Про биологию из леса» и фото их автора — ушастой совы.
«Такие интересные отпечатки на снегу, похожие на “снежных ангелов”, оставляют совы, пикируя в снег на грызунов, прячущихся под его покровом», — поясняет педагог.
Кроме того, что этих птиц отличает «творческое начало», позволяющее создавать такие удивительные картины, они еще и однолюбы.
«Классический символ верности — лебеди, но для меня таким символом служат совы, надолго образующие крепкие пары, а иногда и на всю жизнь», — говорит биолог.
За одной из пар серых неясытей и их совятами волгоградка наблюдала на острове Сарпинском в течение пяти лет. Эти совушки держались вместе круглый год. И часто сидели, прижавшись друг к другу.
И кстати — уши у ушастой совы — только перья. Они не имеют никакого отношения к органу слуха. У птиц это — среднее ухо со стремечком.
Ранее Алина Урусова поделилась снимками двух ондатр, согревающих друг друга любовью.