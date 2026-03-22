На улице 9 Мая в Москве возведут спорткомплекс с 2 бассейнами

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) возведут на улице 9 Мая в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Расширение сети социально значимых объектов соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».
В ФОКе разместят два бассейна и зал общей физической подготовки, рассчитанный более чем на 100 посетителей в смену. Подчеркивается, что комплекс будет адаптирован для маломобильных людей. Там оборудуют раздевалки, душевые, зоны отдыха, буфет и служебные помещения. Территорию рядом с ФОКом благоустроят и озеленят.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.