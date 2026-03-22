Кого из звёздных участников «Последнего героя» больше нет

В 2002 году, когда вышел второй сезон реалити-шоу, ведущим которого стал актёр Дмитрий Певцов, Сергея Бодрова уже не было в живых. Он трагически погиб в возрасте 30 лет во время съёмок фильма под названием «Связной». 20 сентября, когда съёмочная группа находилась во Владикавказе, она попала под сход ледника Колка в Кармадонском ущелье. Он мгновенно разрушил строения, базы отдыха, линии электропередач. Все 127 человек, находившиеся на съёмках, погибли. Тело актёра так и не было обнаружено.