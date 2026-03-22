Кого из звёздных участников «Последнего героя» больше нет

«Последний герой» — это не только название песни Виктора Цоя, но и популярного в нулевых годах телевизионного реалити-шоу (18+) на выживание. Каждое воскресенье большинство жителей России, сидя перед голубыми экранами, наблюдали за тем, как около двадцати отчаянных участников пытаются существовать на необитаемом острове. Они должны были добыть огонь, найти пресную воду, построить убежище от стихии, и каждый день обеспечивать себя едой. Победитель получал не только всенародную любовь и признание, но и три миллиона рублей.
В реалити-шоу принимали участие и звёзды. Многие из них покинули этот мир слишком рано. Существует мистическая версия, согласно которой гибель знаменитостей как-то связана с участием в проекте. Однако, скорее всего, это всё-таки стечение обстоятельств. Кого из звёздных участников «Последнего героя» уже нет в живых — в материале vrn.aif.ru.
Сергей Бодров-младший.
Киноактёр, сценарист и кинорежиссёр Сергей Бодров-младший стал ведущим первого сезона «Последнего героя». Тогда он находился на самом пике своей популярности, после успеха фильма «Брат 2» (18+). То, что шоу стало чрезвычайно успешным, во многом было заслугой Сергея Бодрова. Он руководил игрой и комментировал её. А его фирменные фразы задавали тон всей передаче. Своё понимание проекта он выразил следующим образом:
«Думаю, что тема голода и физического существования встанет очень серьёзно перед ними. Но настоящее выживание, мне кажется, в другом. В том, насколько силён ты внутренне, насколько ты в состоянии сохранить свою человечность в нечеловеческих условиях, и это касается и меня».
В 2002 году, когда вышел второй сезон реалити-шоу, ведущим которого стал актёр Дмитрий Певцов, Сергея Бодрова уже не было в живых. Он трагически погиб в возрасте 30 лет во время съёмок фильма под названием «Связной». 20 сентября, когда съёмочная группа находилась во Владикавказе, она попала под сход ледника Колка в Кармадонском ущелье. Он мгновенно разрушил строения, базы отдыха, линии электропередач. Все 127 человек, находившиеся на съёмках, погибли. Тело актёра так и не было обнаружено.
Жанна Фриске.
Певица Жанна Фриске стала финалисткой четвёртого сезона шоу «Последний герой». На момент съёмок она уходила из группы «Блестящие», в которой пела на протяжении семи лет, ради сольной карьеры. На проекте артистка показала неожиданную для своего сценического образа стойкость и готовность к самым различным испытаниям.
Певице так понравилось выживать на острове, что она решила принять участие и в следующем сезоне проекта. Там она проявила себя знатоком жизни в диких условиях. Артистка с лёгкостью справлялась с повседневным бытом и испытаниями, а также умела найти подход к каждому из участников. Жанна Фриске старалась помочь всем, даже соперникам — на одном из испытаний она пришла с едой и отдала её другому племени. Зрители назвали певицу самой доброй героиней шоу.
Судьба оказалась несправедлива к Жанне. В 2013 году после рождения сына Платона у женщины обнаружили онкологию головного мозга. Из-за расположения опухоли медики не могли провести ей операцию. Артистка мужественно боролась с недугом, однако рак оказался сильнее. Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет.
Юлия Началова.
Певица также участвовала в четвёртом сезоне «Последнего героя». Как и Жанна Фриске, Юлия Началова находилась в племени под названием «Игуаны». Однако надолго в проекте артистка не задержалась и покинула его практически в самом начале. Впоследствии участник реалити-шоу Николай Дроздов, имя которого тесно связано с программой «В мире животных», вспоминал, что съёмки в передаче давались Юлии Началовой тяжело.
Многим зрителям певица запомнилась как непривыкшая к суровым условиям капризная артистка. Однако покинуть проект Юлия Началова хотела из-за заговора простых участниц, которые в самые первые дни заключили соглашение об изгнании всех звёзд из игры. Узнав об этом плане, Юлия Началова больше не желала принимать участие в проекте. Сидя перед камнем желаний, она умоляла о том, чтобы снова оказаться дома. Другие участники сжалились над певицей и по её просьбе проголосовали за её уход из шоу.
В последующие годы Юлия Началова занималась музыкальной карьерой, снималась в кинокартинах. В 2007 году у певицы диагностировали серьёзную болезнь — подагру. С ней она боролась на протяжении нескольких лет. В 2019 году певица неудачно натёрла ногу — началось воспаление, подагра осложнилась, а затем появилась гангрена. 16 марта 2019 года стало известно, что ей сделали операцию на ноге. В тот же день Юлия Началова скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности.
Поклонники певицы до сих пор вспоминают её с теплотой. А единственная дочь артистки Вера Алдонина продолжила дело мамы. Она учится на актрису, но не исключено, что однажды она может начать музыкальную карьеру. Поёт 19-летняя девушка прекрасно. О её голосе часто говорят, что он похож на мамин.
Кирилл Толмацкий (Децл).
Рэпер также стал участником сезона, в котором были Жанна Фриске и Юлия Началова. В диких условиях Кирилл Толмацкий вёл себя как настоящий мужчина, не боялся лишений и препятствий. Также он сдружился с Николаем Дроздовым, с которым оказался в одном племени «Скорпионов». Несмотря на 46-летнюю разницу в возрасте, парень с дредами и учёный-зоолог легко нашли общий язык и подружились.
Рэпер хорошо готовил, за что Николай Дроздов прозвал его «кулинаром». История о том, как они вместе отравили участников супом из лягушек, стала легендой проекта. Позже учёный-зоолог рассказывал, что причиной стало несоблюдение технологии приготовления земноводных.
Молодой музыкант покинул шоу по собственному желанию, посчитав, что другим оно важнее.
Кирилла Толмацкого не стало в самом расцвете сил. В ночь на 3 февраля 2019 года жизнь рэпера внезапно оборвалась. 36-летний артист выступил на частном мероприятии в Ижевске, затем ему стало плохо. Прибывшие на место врачи смогли лишь констатировать его смерть и выяснить, что её причиной стала остановка сердца.
У Кирилла Толмацкого остался сын. В 2025 году он появился на телеэкранах в реалити-шоу «Выживалити. Наследники» (16+), участие в котором принимали дети знаменитостей. 19-летний Анатолий Толмацкий внешне схожий с отцом, как и он, жил в диких условиях и ежедневно проходил тяжёлые испытания. После участия в проекте парень отмечал, что не боялся выглядеть в суровых условиях джунглей хуже и слабее, чем отец.
Вера Глаголева.
Актриса принимала участие в третьем «звёздном» сезоне «Последнего героя». Её ввели на 25-й день в качестве джокера. Эта роль сложна, поскольку на момент прихода такого участника все остальные уже познакомились и сформировали коалиции. Так же было и здесь. Приходу Веры Глаголевой были не особо рады, решив, что она будет претендовать на победу, не прожив на острове все сорок дней. Актриса держалась вполне уверено, конкурируя с остальными участниками, однако будущий победитель оказался сильнее.
Спустя несколько лет после съёмок в реалити-шоу у Веры Глаголевой обнаружили рак желудка. Она долгое время боролась с ним и скрывала свой диагноз. Несмотря на все усилия и пройденное лечение, онкология победила. 61-летняя Вера Глаголева умерла 16 августа 2017 года в немецкой клинике.