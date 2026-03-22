«Каустик» объявил о возвращении Вадима Ибракова

Пресс‑служба ГК «Каустик» подтвердила возвращение в команду 23‑летнего линейного Вадима Ибракова. Спортсмен, получивший от болельщиков прозвище «гандбольный Златан», переходит на правах аренды из «Чеховских медведей».
В прошлом сезоне Ибраков уже выступал за «Каустик» и зарекомендовал себя как один из лидеров команды. При росте 202 см он выделяется на площадке, демонстрирует техничную игру, хорошо взаимодействует с партнёрами и пользуется поддержкой местных болельщиков.
Контракт с игроком заключён до 1 июня текущего сезона с возможностью пролонгации. За Вадимом Ибраковым закреплён игровой номер 32.
Краткая сводка по игроку.
Игрок: Вадим Ибраков.
Клуб: «Каустик» (Волгоград).
Прозвище: Гандбольный Златан.
Позиция: линейный.
Возраст: 23 года.
Рост: 202 см.
Игровой номер: 32.
Звание: мастер спорта.
Статус: контракт до 01.06 (с возможностью продления).
Ближайший матч: 27.03 против «Скифа» (Омск).
Ближайший матч с участием «Каустика» состоится 27 марта против омского «Скифа». Для Вадима Ибракова эта игра станет вторым дебютом за волгоградский клуб.
Александр Веселовский.
Фото: ГК «Каустик».