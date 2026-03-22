Банды нью-Шелби: «Острые козырьки» бросили вызов нацистам

Сам Мерфи здесь мало похож на себя в «Козырьках», даже когда запихивает гранату под рубаху незадачливому обидчику. Большую часть времени он мрачно молчит, а в глазах у него страсти градуса как минимум «Короля Лира», если не эсхиловских героев. Его безумие заставляет его существовать одновременно в двух мирах, и в реальности своих грез он оказывается чаще и чувствует себя там даже спокойнее. Там его удел — созерцание и медленный путь к тому, чтобы сказать себе правду о своих грехах. А здесь надо что-то предпринимать, причем срочно, пока безбашенный сынишка не наделал дел.