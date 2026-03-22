Банды нью-Шелби: «Острые козырьки» бросили вызов нацистам

«Острые козырьки: Бессмертный человек» — полноценный фильм, продолжающий популярное телешоу. Киллиан Мерфи возвращается к образу Томаса Шелби, к актерскому ансамблю добавились Тим Рот, Барри Кеоган и Ребекка Фергюсон. В осажденной нацистами Великобритании знаменитая банда из Бирмингема оказывается втянута в большую военно-диверсионную операцию, и судьба страны теперь зависит от того, в какую сторону разрешатся застарелые семейные проблемы гангстерской династии. «Известия» рассказывают, почему этот фильм нужно смотреть даже в том случае, если вы не видели ни одного эпизода из шести сезонов классических «Острых козырьков».
Про что новые «Острые козырьки».
Take a little walk to the edge of town — одной из лучших песен Ника Кейва начиналась не только российская арт-драма «Богиня: Как я полюбила», но и знаковый британский сериал «Острые козырьки». Культовое шоу выдержало шесть сезонов и в 2022 году простилось с нами, казалось, навсегда. И вдруг — двухчасовой полнометражный фильм, где опять Бирмингем, твидовые костюмы, большие кепи и Томас Шелби собственной персоной. Перед онлайн-премьерой Netflix ради пущего эффекта даже выпустил фильм в ограниченный прокат, хотя это уже, пожалуй, было лишнее.
Сериал оставил нас в середине 1930-х, действие фильма начинается в 1940 году. Первая сцена — нацистский концлагерь, где заключенные изготавливают для поражения экономики Великобритании тонны фальшивых банкнот. За операцию по доставке и распространению отвечает некий Беккет (Тим Рот). Ему принадлежит первая реплика в фильме: Heil f..king Hitler. И это лучшая характеристика для его персонажа, как будто ворвавшегося в «Козырьки» прямо из вселенной Тарантино. Честно говоря, кажется даже, что Рот согласился на эту роль, потому что Тарантино давно ничего не снимает (из «Однажды в Голливуде» он вообще вырезал сцены с Ротом), а сыграть что-то в этом духе всё равно хочется. Вот и подвернулся шанс.
На этом месте самое время уточнить: конечно, фильм снят прежде всего для фанатов сериала, но его можно смотреть и новичкам, так, пожалуй, будет даже интереснее. Для них это будет гангстерская драма с претензией на лавры Шекспира и даже временами античной трагедии.
Оставим в стороне Беккета, у нас тут семейные дела. Пожилой бывший крестный отец бирмингемской банды «Острые козырьки» Томас Шелби (Киллиан Мерфи) тихонько сходит с ума в доме где-то на британских болотах. Ему мерещатся умершие дочь и брат, живет он как во сне и всё пишет роман-мемуары под названием, как мы потом узнаем, «Бессмертный человек». Ровно до тех пор, пока к нему не заявляется роскошная цыганка-ведьма (Ребекка Фергюсон) и не уговаривает его отправиться на встречу с другим, очень даже живым сыном Дюком (Барри Кеоган). Тот возглавил «Острые козырьки» и как раз вступил в сделку с Беккетом, чтобы заработать на победе нацистов. Снедаемый муками совести, терзаниями больного рассудка и неконтролируемой яростью Томас отправляется в кипящий от бомбежек и бандитских разборок Бирмингем.
Нужно ли смотреть «Острые козырьки: Бессмертный человек».
Для многомиллионной фан-базы «Острых козырьков» фильм, конечно, обязателен к просмотру, но и тем, кто в свое время пропустил славящийся своей жестокостью сериал, тоже стоит обратить на него внимание. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes рейтинги и у критиков, и у обычных пользователей около 90%, это очень высокий показатель для, по сути, картины про батл «козырьков» и нацистов.
Но какое же удовольствие видеть Тима Рота в роли Мефистофеля, искушающего самых жутких английских мерзавцев и при этом лично делающего всю грязную работу, если всё же придется! Актер здесь, как всегда, непредсказуем, импульсивен, опасен и при этом невероятно обаятелен. Ему доверено едва ли не больше экранного времени, чем Киллиану Мерфи, который, между прочим, главная звезда сериала.
Сам Мерфи здесь мало похож на себя в «Козырьках», даже когда запихивает гранату под рубаху незадачливому обидчику. Большую часть времени он мрачно молчит, а в глазах у него страсти градуса как минимум «Короля Лира», если не эсхиловских героев. Его безумие заставляет его существовать одновременно в двух мирах, и в реальности своих грез он оказывается чаще и чувствует себя там даже спокойнее. Там его удел — созерцание и медленный путь к тому, чтобы сказать себе правду о своих грехах. А здесь надо что-то предпринимать, причем срочно, пока безбашенный сынишка не наделал дел.
Сынишку играет Барри Кеоган, который из молодого суперталантливого артиста уже превратился в признанного мастера с безупречной репутацией. Особенно после фильмов «Банши Инишерина» и «Птица», а сейчас в Каннах, возможно, будет новая работа Кантемира Балагова «Варенье из бабочек», где у Кеогана одна из главных ролей. И здесь Кеоган ни в одной сцене не уступает своим старшим коллегам. Где их персонажи жестоки — он жесток вдвойне, где они коварны — он вероломен десятикратно. У Томаса Шелби было много сдерживающих факторов: семья, военный опыт, люди, с которыми он рос, принципы. Для Дюка Шелби единственный закон — его собственные страсти, и именно он во многом превращает сюжет в подобие античной трагедии.
Конечно, можно было ожидать, что создатели фильма дадут роль побольше Стивену Грэму, который совсем недавно получил «Золотой глобус» и «Эмми» за главный образ в своей жизни — запутавшегося отца в «Переходном возрасте». Здесь у него сцен до обидного мало, и обрадовавшийся встрече зритель быстро понимает, что если хочется смотреть на Грэма, надо искать другой повод. И всё же он тут есть — тоже плюсик фильму.
Зато Ребекке Фергюсон дали раскрыться в полной мере. Сексуальная интриганка, она играет персонажа уровня волшебницы Медеи, пусть даже конфликт тут несколько иной. У Фергюсон сейчас тоже золотой период: франшиза «Дюна», прошлогодний суперхит «Дом из динамита», «Миссия невыполнима» — актриса сейчас на пике успеха. Тем не менее здесь у нее самая сильная роль за последние годы, прекрасно прописанная и великолепно сыгранная, потому что ее цыганка как будто из мира духов и снов, неотмирное существо с манящей плотью, настоящий подарок для любой актрисы.
Ради этого ансамбля можно простить фильму примитивную компьютерную графику нарисованного Бирмингема под бомбами и скупость сюжетных поворотов на два часа времени. Такую локальную историю можно было бы рассказать короче, и иногда палец тянется нажать на ускорение просмотра: плеер Netflix позволяет проигрывать содержимое в полтора раза быстрее, а на компьютере можно и больше. И здесь это как нельзя уместно.
Авторы фильма переборщили с музыкой за кадром, как будто были не очень уверены, что драматургия будет в достаточной мере держать зрителя. Зато когда Ник Кейв начинает петь за кадром о человеке в грязном черном пальто и с красной правой рукой, нам наконец-то показывают этот образ во всей красе. И радость от этого испытываешь неописуемую.