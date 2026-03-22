В Беларуси минута молчания в память о трагедии Хатыни пройдет в полдень 22 марта

В Мемориальном комплексе «Хатынь» 22 марта, в день трагедии, которая произошла здесь 83 года назад, состоится акция памяти «Приди и поклонись», сообщает БелТА.
Кроме церемонии возложения цветов, в полдень белорусы минутой молчания почтят память жертв Хатынской трагедии и жертв геноцида белорусского народа.
22 марта организован специальный автобусный маршрут № 659 из Минска до мемориального комплекса и обратно. Отъезд из столицы Беларуси — от станции метро «Восток» с промежуточными остановками на улице Карбышева и в агрогородке «Лесной».
В 2025-м мы сообщали, что умер один из создателей мемориала «Хатынь» скульптор Валентин Занкович. В этом же году скончался многолетний директор мемориального комплекса «Хатынь» Артур Зельский.