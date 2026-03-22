В Беларуси минута молчания в память о трагедии Хатыни пройдет в полдень 22 марта

«Комсомольская правда» не раз писала о трагедии в Хатыни: мы рассказывали, что происходило 22 марта 1943 года в деревне, как сложилась судьба выживших и как судили палачей. Также мы рассказывали, как изменился мемориал, какие открытия сделали архивисты об обстоятельствах сожжения Хатыни. А в 2024-м палачу белорусской деревни Катрюку вынесли приговор по делу о геноциде.