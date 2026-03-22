Reuters: Иран пропустит через Ормузский пролив все корабли, кроме вражеских

Иран заявил о готовности пропускать через Ормузский пролив все суда, кроме связанных с «врагами». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя исламской республики при Международной морской организации Али Мусави.
По его словам, Тегеран намерен взаимодействовать с международными структурами для обеспечения безопасности судоходства. При этом он подчеркнул, что проход через пролив остается открытым. Но только при соблюдении определенных условий.
«Ормузский пролив открыт для всех судов, кроме связанных с “врагами Ирана”», — отметил Мусави.
Немногим ранее Иран ответил на угрозы США. В Тегеране заявили, что в случае атак на энергетическую инфраструктуру страны последует зеркальный ответ. Так, иранское военное командование готово нанести удары по американской энергетическим и информационным объектам на Ближнем Востоке.