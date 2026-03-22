Reuters: Иран пропустит через Ормузский пролив все корабли, кроме вражеских

Иран готов взаимодействовать с международными организациями по вопросу Ормузского пролива.

Источник: Комсомольская правда

Иран заявил о готовности пропускать через Ормузский пролив все суда, кроме связанных с «врагами». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя исламской республики при Международной морской организации Али Мусави.

По его словам, Тегеран намерен взаимодействовать с международными структурами для обеспечения безопасности судоходства. При этом он подчеркнул, что проход через пролив остается открытым. Но только при соблюдении определенных условий.

«Ормузский пролив открыт для всех судов, кроме связанных с “врагами Ирана”», — отметил Мусави.

Он добавил, что движение через пролив возможно при координации мер безопасности с иранской стороной. Также дипломат связал текущую напряженность с действиями США и Израиля.

Немногим ранее Иран ответил на угрозы США. В Тегеране заявили, что в случае атак на энергетическую инфраструктуру страны последует зеркальный ответ. Так, иранское военное командование готово нанести удары по американской энергетическим и информационным объектам на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше