«СКА-Хабаровск» на домашнем поле уступил тульскому «Арсеналу»

В 25-м туре Лиги PARI «СКА-Хабаровск» на домашнем стадионе провёл матч с тульским «Арсеналом». В упорной борьбе с обилием моментов у обеих сторон техничнее и удачливее оказались гости, 1:3, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Дальневосточники на старте игры словно бы отдали инициативу гостям, но смогли забить первыми. После подачи в штрафную туляков от Хакобо Алкалде один из игроков «Арсенала» в борьбе за верховой мяч нечаянно сыграл рукой, и судья встречи Антон Анопа показал на точку. Пенальти отправился пробивать сам испанец и забил, ударив низом по центру.
Не прошло и пяти минут, как за нарушение правил рефери указывает на 11-метровую отметку уже в ворота «СКА-Хабаровска», и форвард гостей Брнович по той же схеме, как и Алкалде, сравнивает счёт на 27-й минуте. Вскоре «Арсенал» выходит вперёд, подачу Брновича с углового головой в сетку Имамова переправляет Пенчиков, 1:2 на 34-й минуте.
— Стандарты — это наша ахиллесова пята, надо прибавлять и меньше ошибаться, — так в перерыве защитник армейцев Олег Кожемякин эмоционально прокомментировал первый тайм.
Второй тайм хозяева начали заметно бодрее — судя по всему, получив от главного тренера в раздевалки много критики. Несколько опасных моментов «СКА-Хабаровск» создать смог, вот только на табло это не отразилось. «Арсенал», в свою очередь, на 65-й минуте делает счёт 1:3 — снова стандарт, подача Брновича, и Илья Азявин точен.
Свисток арбитра фиксирует победу туляков — хабаровчане в двух домашних матчах смогли заработать всего одно очко.