Тверичане вышли в финал конкурса «Это у нас семейное»

Финалистами конкурса «Это у нас семейное» стали жители Твери, сообщили в аппарате правительства региона. Мероприятие организовано по нацпроекту «Семья».
В полуфинале среди представителей Центрального федерального округа участвовали 344 династии. В Гостином дворе в Москве они прошли серию интеллектуальных, творческих и спортивных испытаний. В итоге в финал конкурса вышла семья Ларионовых, Креславских из Твери. Она состоит из шести человек: мамы Марии, папы Александра, сыновей Лукьяна и Саши, бабушки Татьяны Алексеевны и дяди Георгия. Данная семья увлекается генеалогией. Ее представители собрали информацию о своих предках до седьмого колена. Также семья создала кулинарный альбом и развивает бизнес по производству портретов.
Финал конкурса состоится 8 июля в День семьи, любви и верности. Главный приз — сертификат номиналом 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Уточняется, что, пройдя в финал, семья Ларионовых, Креславских выиграла путешествие по России.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.