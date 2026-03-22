Тверичане вышли в финал конкурса «Это у нас семейное»

В полуфинале среди представителей Центрального федерального округа участвовали 344 династии. В Гостином дворе в Москве они прошли серию интеллектуальных, творческих и спортивных испытаний. В итоге в финал конкурса вышла семья Ларионовых, Креславских из Твери. Она состоит из шести человек: мамы Марии, папы Александра, сыновей Лукьяна и Саши, бабушки Татьяны Алексеевны и дяди Георгия. Данная семья увлекается генеалогией. Ее представители собрали информацию о своих предках до седьмого колена. Также семья создала кулинарный альбом и развивает бизнес по производству портретов.