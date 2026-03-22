В течение недели в Ростовской области провели более 250 плановых выжиганий

С 16 по 20 марта в Ростовской области провели 252 плановых выжигания сухой растительности на общей площади более 500 га. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
В экстренном ведомстве напоминают: выжигание растительности необходимо для профилактики неконтролируемых природных и ландшафтных пожаров. Эта работа ведется под наблюдением пожарных.
21 марта должны были выполнить 85 выжиганий в 18 муниципалитетах. Сегодня, 22 марта, планируются 38 выжиганий в 14 территориях Ростовской области.
