С начала года дорожники устранили ямы на 83 участках дорог в Красноярске

В период межсезонья городские службы устраняют ямы на дорогах с помощью «литого асфальта». С начала 2026 года таким способом отремонтировали 83 участка. Например, в марте работы велись на улицах Матросова, Парашютной, 40 лет Победы, проспектах Молодежный и имени газеты Красноярский рабочий, Енисейском тракте, Северном шоссе, а также Гайдашовке, Калинина, Елены Стасовой. Ремонт проводят ночью, чтобы не мешать движению транспорта. Глава Красноярска Сергей Верещагин отметил, что объёмы работ необходимо увеличить. И дорожным службам такая задача уже поставлена. К комплексному ремонту дорог специалисты приступят при благоприятной погоде.