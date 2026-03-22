Минцифры о карте калининградца: проект еще не запущен

Идея введения специальной карты для жителей Калининградской области впервые была озвучена в конце января 2025 года. Губернатор уточнял, что «карта калининградца» будет доступна для всех жителей, а не только для льготных категорий. Позже он отметил, что власти Калининградской области планировали весной запустить первый этап применения карты. Тогда же стало известно, что её планируют интегрировать в обычную банковскую карту жителей региона.