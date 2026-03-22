На Дону проведут профилактику на радио и ТВ с 23 и по 27 марта

Отключение передающего оборудования запланировано с 11.00 до 17.00 мск.

В ближайшие дни в ряде населённых пунктов Ростовской области пройдут плановые профилактические работы на передающем оборудовании, из‑за чего будет временно недоступен телерадиосигнал.

23 марта (понедельник) отключение передающего оборудования запланировано в посёлке Зеленолугском Мартыновского района с 11:00 до 17:00 мск.

24 марта (вторник) профилактика затронет два населённых пункта: в слободе Большая Мартыновка Мартыновского района телерадиосигнал будет отсутствовать с 11:00 до 17:00 мск, а в селе Весело‑Вознесенка Неклиновского района отключение произойдёт на час раньше — с 10:00 до 16:00 мск.

25 марта (среда) профилактические отключения не запланированы.

26 марта (четверг) работы пройдут в хуторе Камышеве Зимовниковского района — сигнал будет недоступен с 11:00 до 17:00 мск.

27 марта (пятница) аналогичные временные ограничения коснутся хутора Камышевка Орловского района: отключение оборудования также запланировано с 11:00 до 17:00 мск. Во всех перечисленных населённых пунктах в указанные периоды телевизионные каналы и радиостанции будут временно недоступны для просмотра и прослушивания в связи с проведением плановых профилактических мероприятий на передающем оборудовании.