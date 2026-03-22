Жители Германии массово возмущаются ростом цен на продукты питания

Из-за подорожания бензина и эскалации конфликта на Ближнем Востоке стоимость еды в супермаркетах бьет рекорды.

Источник: Комсомольская правда

Русскоязычные жители Германии массово возмущаются ростом цен на продукты, сообщает РИА Новости. В последние две недели это стало особенно заметно. Участники чатов в Telegram делятся наблюдениями: одна из пользовательниц по имени Дарья подтверждает, что «цены растут каждый день», а другой житель замечает, что это уже «не рост цен, а их ежедневный скачок».

Есть и конкретные примеры: Екатерина пишет, что обычная закупка в немецких магазинах теперь обходится в 130 евро вместо прежних 100, другой пользователь отмечает, что питание семьи из четырех человек в бюджетном супермаркете достигло 1000 евро в месяц.

Газета Rheinische Post сообщила, что на следующей неделе рабочая группа из представителей ХДС/ХСС и СДПГ начнет обсуждать меры по борьбе с продовольственной инфляцией, которая вызвана подорожанием бензина и эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

Кроме того, в Европе подскочили цены на природный газ после атак Ирана на энергетическую инфраструктуру в Персидском заливе. Фьючерсы на биржевые индексы выросли на 35%, а с начала обострения конфликта цены увеличились более чем в два раза.

ХДС/ХСС в Германии: кто одержал победу на парламентских выборах 2025 года
ХДС/ХСС в Германии: кто одержал победу на парламентских выборах 2025 года

Германия уже многие годы считается одной из сильнейших стран Евросоюза. Но в последние годы в стране назрел политический кризис, приведший к досрочным выборам в парламент. В статье разбираем одного из участников голосования, блок ХДС/ХСС в Германии: выяснили, как он относится к России и как собирается влиять на положение дел в ФРГ.
