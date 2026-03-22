Жители Германии массово возмущаются ростом цен на продукты питания

Русскоязычные жители Германии массово возмущаются ростом цен на продукты, сообщает РИА Новости. В последние две недели это стало особенно заметно. Участники чатов в Telegram делятся наблюдениями: одна из пользовательниц по имени Дарья подтверждает, что «цены растут каждый день», а другой житель замечает, что это уже «не рост цен, а их ежедневный скачок».
Есть и конкретные примеры: Екатерина пишет, что обычная закупка в немецких магазинах теперь обходится в 130 евро вместо прежних 100, другой пользователь отмечает, что питание семьи из четырех человек в бюджетном супермаркете достигло 1000 евро в месяц.
Газета Rheinische Post сообщила, что на следующей неделе рабочая группа из представителей ХДС/ХСС и СДПГ начнет обсуждать меры по борьбе с продовольственной инфляцией, которая вызвана подорожанием бензина и эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.
Кроме того, в Европе подскочили цены на природный газ после атак Ирана на энергетическую инфраструктуру в Персидском заливе. Фьючерсы на биржевые индексы выросли на 35%, а с начала обострения конфликта цены увеличились более чем в два раза.