В Хабаровске ликвидировали порыв на тепломагистрали

Напомним, сегодня произошел порыв на трубопроводе тепломагистрали ТМ-32 в Хабаровске. Из-за аварии нет отопления и горячей воды в домах трех районов города. Специалисты ДГК «Хабаровские тепловые сети» — 25 человек — завершили восстановительные работы, как и обещали, к 17 часам местного времени.