В Хабаровске ликвидировали порыв на тепломагистрали

Аварийные службы ликвидировали порыв на тепломагистрали ТМ-32 в Хабаровске. Началось заполнение теплосети. Об этом сообщил мэр города Сергей Кравчук.

«АО “ДГК” — “Хабаровские тепловые сети” приступают к заполнению теплосети и планомерному запуску отопления и горячего водоснабжения. Поручил специалистам администрации мониторить подключение социальных объектов», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня произошел порыв на трубопроводе тепломагистрали ТМ-32 в Хабаровске. Из-за аварии нет отопления и горячей воды в домах трех районов города. Специалисты ДГК «Хабаровские тепловые сети» — 25 человек — завершили восстановительные работы, как и обещали, к 17 часам местного времени.

О сроках подключения отопления жители могут обратиться в ЕДДС по номерам телефона: 004; (4212) 42−47−43; 42−47−44.