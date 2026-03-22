На «Красноярских Столбах» спасателям пришлось эвакуировать получившую травму женщину

Во время прогулки по нацпарку «Красноярские Столбы» женщина получила травму.
Вечером 21 марта спасателям Красноярского поисково-спасательного отряда поступило сообщение, что на восточном входе нацпарка 55-летняя женщина получила травму. Было подозрение на перелом руки и ей требовалась срочная эвакуация.
Спасатели оперативно прибыли на место, оказали ей первую помощь и доставили в травмпункт.
«Напоминаем жителям и гостям Красноярска, что в скальном районе нацпарка сохраняется гололедица. Учитывайте эту информацию при посещении “Столбов”», — предупреждают спасатели.