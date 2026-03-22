В Ростовской области около 46,5 тысячи учеников посетили производства

Всероссийская профориентационная акция «Неделя без турникетов» собрала около 46,5 тысячи школьников и студентов Ростовской области в 2025 году, сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Инициатива реализуется в ходе федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».
Ребята посетили порядка 60 промышленных предприятий. Как отметил министр промышленности и энергетики Андрей Савельев, сегодня приоритетное внимание уделяется комплексной подготовке кадров. Это инженерные классы, профильные олимпиады, регулярные экскурсии на производства. Сотрудничество с индустриальными партнерами позволяет школьникам и учащимся колледжей учиться на корпоративных кафедрах, проходить практику и трудоустраиваться во время учебы.
Также область участвует в пилотном проекте Минпросвещения, упрощающем поступление в СПО на востребованные специальности. Работодатели помогают модернизировать материально-техническую базу колледжей.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.