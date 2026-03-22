Более 15 тысяч пенсионеров Хабаровского края стали участниками «Долголетия»

Проект «Хабаровское долголетие», направленный на укрепление здоровья и повышение благополучия пожилых людей, стартовал в декабре 2024 года и уже объединил свыше 15 тысяч участников. Граждане старшего поколения могут бесплатно посещать досуговые, спортивные и культурные мероприятия. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Проект реализуется в рамках региональной программы «Старшее поколение» нацпроекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Как уточнили в краевом минсоцзащиты, к нему могут присоединиться женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. «Я уже год являюсь участницей проекта. Посещаю творческие студии и Хабаровский краевой театр драмы. Спасибо Губернатору Дмитрию Демешину за такой проект», — поделилась хабаровчанка Лариса Александрова.
Сейчас в проекте участвуют 83 поставщика услуг, предлагая занятия йогой, плаванием, танцами, а также экскурсии в Дальневосточном художественном музее и спектакли. Каждому участнику доступно до четырех бесплатных занятий в месяц. Заместитель министра социальной защиты Елена Приходько отметила, что проект очень популярен, и ведомство планирует привлечь еще больше поставщиков услуг. Напомним, 2026 год объявлен губернатором Дмитрием Демешиным Годом спорта, и «Хабаровское долголетие» активно способствует популяризации здорового образа жизни среди пенсионеров.
