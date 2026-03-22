Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 15 тысяч пенсионеров Хабаровского края стали участниками «Долголетия»

В Хабаровском крае 15 тысяч пенсионеров бесплатно занимаются спортом и посещают театры.

Источник: Комсомольская правда

Проект «Хабаровское долголетие», направленный на укрепление здоровья и повышение благополучия пожилых людей, стартовал в декабре 2024 года и уже объединил свыше 15 тысяч участников. Граждане старшего поколения могут бесплатно посещать досуговые, спортивные и культурные мероприятия. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Проект реализуется в рамках региональной программы «Старшее поколение» нацпроекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Как уточнили в краевом минсоцзащиты, к нему могут присоединиться женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. «Я уже год являюсь участницей проекта. Посещаю творческие студии и Хабаровский краевой театр драмы. Спасибо Губернатору Дмитрию Демешину за такой проект», — поделилась хабаровчанка Лариса Александрова.

Сейчас в проекте участвуют 83 поставщика услуг, предлагая занятия йогой, плаванием, танцами, а также экскурсии в Дальневосточном художественном музее и спектакли. Каждому участнику доступно до четырех бесплатных занятий в месяц. Заместитель министра социальной защиты Елена Приходько отметила, что проект очень популярен, и ведомство планирует привлечь еще больше поставщиков услуг. Напомним, 2026 год объявлен губернатором Дмитрием Демешиным Годом спорта, и «Хабаровское долголетие» активно способствует популяризации здорового образа жизни среди пенсионеров.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru