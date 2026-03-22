Нижегородцам доступен онлайн-сервис «Охота и рыбалка» на портале «Госуслуги»

На портале «Госуслуги» запустили жизненную ситуацию «Охота и рыбалка». Теперь нижегородцам доступен сервис, который объединяет все необходимые услуги для любителей охоты и рыбной ловли. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Бумажную волокиту заменили удобным онлайн-сервисом: все инструкции, ссылки и ответы на частые вопросы собраны на одной странице. Там можно узнать, как начать охотиться и рыбачить, как хранить оружие, что делать, если ружье перешло по наследству, и когда нужно подтверждать навыки охотничьего минимума. Среди доступных услуг, например, и получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов.
Напомним, жизненные ситуации — это новый формат работы с госуслугами. Один сервис объединяет в среднем 17 услуг по общей теме и позволяет получить их в режиме «одного окна». Сейчас на портале работает почти 70 таких решений. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» по поручению президента Владимира Путина.
Ранее мы писали: с 21 марта в Нижегородской области стартовал сезон охоты на медведя. Он продлится до 10 июня.