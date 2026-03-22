Шерегеш принял пресс-тур для блогеров и туроператоров из Китая

Пресс-тур для представителей туристической индустрии Китая прошел на юге Кузбасса в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в региональном министерстве туризма.
Участники посетили визит-центр Шерегеш, оценили местный вид снега «кузбасский пухляк», познакомились с питомцами каюр-клуба «Сибирский след», северными оленями и альпаками на местных фермах.
Гости узнали о быте и культуре шорцев в Музее этнографии Горной Шории, а также погрузились в русские традиции в Центре фольклора «Параскева Пятница» в Новокузнецке. Кроме того, для туроператоров провели деловую встречу по вопросам сотрудничества.
Отметим, что пресс-тур стал продолжением работы по развитию въездного туризма. Кузбасс входит в число 12 регионов, чьи маршруты представлены в каталогах Discover Russia, а в 2025 году регион дважды участвовал в туристических выставках в Китае.
