Охотники и рыболовы смогут получить помощь на портале «Госуслуги»

Жизненная ситуация «Охота и рыбалка» доступна для жителей Нижегородской области на портале «Госуслуги».
Там прописан порядок действий и даны ссылки на госуслуги для первой охоты и рыбалки. В их числе, например, услуги на получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов.
Также на портале рассказывается, как хранить ружье, что делать, если ружье досталось по наследству, при каких условиях нужно проходить проверку знаний и подтверждать навыки, и т. д.
Напомним, что в прошлом году на «Госуслугах» добавилось 36 новых комплексных решений для «Жизненных ситуаций». Это базовый элемент реформы предоставления госуслуг в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» (реализуется по поручению Владимира Путина).