В Башкирии из-за ремонта путей изменится график движения электричек

14, 15, 16, 21, 22, 23 апреля; 12, 13, 14 мая 2026 года
Поезд № 6381/6382 Сайгатка — Ижевск: Сайгатка (05.13) — Ужуиха (05.42) — Армязь (06.10, +8 мин.) — Сарапул (06.30) — Агрыз-1 (07.44) — Ижевск (09.03, +3 мин.).
Поезд № 6517/6518 Янаул — Ижевск: Янаул (04.57, +9 мин.) — Карманово (05.19) — Камбарка (05.42) — Шолья (06.01) — Сарапул (06.23) — Агрыз (07.35) — далее по действующему расписанию.
Поезд № 6519/6520 Янаул — Ижевск: Янаул (10.42, +2 мин.) — Карманово (11.06) — Камбарка (11.27) — Шолья (11.46) — Сарапул (12.07) — Агрыз-1 (13.19) — Ижевск (14.21, +2 мин.).
Поезд № 6521 Чернушка — Янаул: До станции Куеда поезд следует по действующему расписанию, далее: Куеда (09.36) — Рабак (10.11) — Янаул (10.37, +12 мин.).
Поезд № 6522 Янаул — Чернушка: Янаул (05.08, −2 мин.) — Рабак (05.35) — Куеда (06.06) — Чернушка (06.48, +3 мин.).
Поезд № 6532 Чернушка — Красноуфимск: Чернушка (06.49, +2 мин.) — Щучье Озеро (07.35) — Сарс (08.15) — Красноуфимск (09.21, +2 мин.).
Поезд № 7014 Красноуфимск — Екатеринбург: Красноуфимск (04.33, −17 мин.) — Уфимка (04.53) — Ключевая (05.26) — далее по действующему расписанию.
13, 14, 15, 20, 21, 22 апреля; 11, 12, 13, 18, 21, 25, 28 мая 2026 года
Поезд № 6405/6406 Янаул — Нефтекамск: Янаул (15.40, +15 мин.) — Карманово (16.07) — Амзя (16.19) — Нефтекамск (16.53).
Поезд № 6533 Красноуфимск — Чернушка: Красноуфимск (13.21, +31 мин.) — Щучье Озеро (15.18) — Чернушка (16.06, +31 мин.).
Поезд № 6523 Чернушка — Янаул: Чернушка (16.08, +31 мин.) — Куеда (16.49) — Рабак (17.23) — далее по расписанию.