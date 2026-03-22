В Ростовской области выдали 450-тысячный сертификат на материнский капитал

Юбилейный 450-тысячный сертификат на материнский капитал вручили в Ростовской области в соответствии с целями нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Документ получила семья Рогозарь из Ростова-на-Дону, у которой месяц назад родилась дочь Диана. Они планируют использовать средства на улучшение жилищных условий.
Как отметила управляющая отделением СФР по Ростовской области Светлана Жинкина, с 2020 года сертификат оформляется в проактивном режиме по данным из ЗАГС. В прошлом году маткапитал в таком формате получили 16,5 тысячи мам, с начала 2026 года — 2366.
Размер выплаты составляет 728 921,90 рубля на первого ребенка (рожденного с 2020 года) и 963 243,17 — на второго, если родители не получали выплату на первого. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, образование, ежемесячную выплату, накопительную пенсию или реабилитацию детей-инвалидов. Отметим, что с начала действия программы было одобрено более 327 тысяч заявлений донских семей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.