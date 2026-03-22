Галину Мшанскую похоронят на Большеохтинском кладбище рядом с родителями

Скончавшаяся 20 марта телеведущая и супруга Олега Басилашвили Галина Мшанская будет похоронена на Большеохтинском кладбище. Об этом сообщили журналистам в Большом драматическом театре имени Товстоногова, в котором служит Басилашвили.
Прощание пройдёт 23 марта в закрытом режиме. На этом кладбище похоронены родители Мшанской, и она хотела упокоиться рядом с ними, пишет ТАСС.
Напомним, Мшанская последнее время сильно болела. В частности, на её здоровье негативно сказались последствия перенесённой короновирусной инфекции.
Галина Мшанская долгое время работала на Ленинградском телевидении. В 1960-х во время одного из прямых эфиров она познакомилась с Олегом Басилашвили и вышла за него замуж. Их брак называли образцовым. У пары родились две дочери.