Галину Мшанскую похоронят на Большеохтинском кладбище рядом с родителями

Церемония состоится 23 марта и пройдёт в закрытом режиме.

Источник: Театр имени Андрея Миронова

Скончавшаяся 20 марта телеведущая и супруга Олега Басилашвили Галина Мшанская будет похоронена на Большеохтинском кладбище. Об этом сообщили журналистам в Большом драматическом театре имени Товстоногова, в котором служит Басилашвили.

Прощание пройдёт 23 марта в закрытом режиме. На этом кладбище похоронены родители Мшанской, и она хотела упокоиться рядом с ними, пишет ТАСС.

Напомним, Мшанская последнее время сильно болела. В частности, на её здоровье негативно сказались последствия перенесённой короновирусной инфекции.

Галина Мшанская долгое время работала на Ленинградском телевидении. В 1960-х во время одного из прямых эфиров она познакомилась с Олегом Басилашвили и вышла за него замуж. Их брак называли образцовым. У пары родились две дочери.